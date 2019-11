Inaugurata la filiale UBI Banca di corso Inghilterra: digitalizzazione e sostenibilità per tutti i clienti [VIDEO]

E' stata inaugurata ieri sera la nuova filiale di UBI Banca in corso Inghilterra 59/G, a Torino: un concept esclusivo che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, la digitalizzazione e l'innovazione. Tutti elementi che stanno guidando il rinnovamento dei 700 sportelli in tutta Italia, all'interno di un panorama di complessiva modernizzazione dei servizi bancari.

Presenti alla cerimonia, anche la sindaca Chiara Appendino e l'assessore al commercio Alberto Sacco, con il responsabile della Macro Area territoriale Nord Ovest di UBI Banca Andrea Perusin.

Tra le soluzioni adottate nella nuova filiale per migliorare l'esperienza della clientela, ATM di ultima generazione, in grado di svolgere le operazioni bancarie in sicurezza e senza fare code, versando contanti e assegni anche dopo l'orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self service che permettono di pagare l'F24 o effettuare bonifici. E' disponibile gratuitamente per tutti i clienti anche una connessione Wi-Fi per navigare tra i contenuti di UBI Banca, più due diversi tablet che eseguono operazioni in autonomia e predisposti per la firma elettronica.

Per supportare l'utilizzo dei nuovi sistemi, all'interno delle filiali sono stati inseriti degli assistenti digitali che hanno il compito di accogliere e indirizzare il cliente a seconda dei suoi bisogni. A tutto ciò si affianca un modello di consulenza innovativo: grazie a una disposizione degli spazi dedicata alle singole esigenze, il cliente potrà contare su personale dedicato, che va incontro alle necessità di famiglie e imprese.

Infine, grande attenzione, nelle fasi di restyling, è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale. Di fatto, UBI Banca è stato il primo istituto di credito italiano a realizzare uno fra i più importanti in cloud mai realizzati per la domotizzazione delle sue filiali. Un intervento che permette di controllare il consumo energetico, ridurre le emissioni e i costi, aumentando al contempo gli standard di sicurezza sul lavoro.