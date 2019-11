"Far West" a Moncalieri, 45enne ferito da colpi di arma da fuoco

"Far west" questa mattina a Moncalieri. Intorno alle 9 i Carabinieri hanno trovato in via Sestriere un 45enne ferito alle gambe e al gluteo da tre-quattro colpi di arma da fuoco. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito mentre si trovava sulle rive del Sangone da uno sconosciuto. L'aggressore si è dato alla fuga nelle vie limitrofe.