Scoppia un incendio sul tetto di un capannone industriale

L'incendio si è sviluppato in strada del Francese

Alle 23.50 di ieri notte, quattro squadre dei vigili del fuoco di Torino sono intervenute in strada del Francese per domare un incendio che ha interessato la copertura di un edificio industriale.

Secondo le prime informazioni, l’edificio era già coinvolto in lavori di rifacimento del tetto, operazioni che in questi giorni hanno interessato la struttura. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato rapidamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta causa dell’incendio.