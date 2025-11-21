Cade dal secondo piano mentre si trova sul balcone in cima a una scala: uomo di 41 anni muore dopo la corsa disperata al Cto

Si trovava su una scala, su un balcone, ma per motivi ancora da ricostruire ha perso l'equilibrio ed è caduto dal secondo piano. E' scattata l'emergenza questo pomeriggio in via San Secondo 31 per soccorrere un uomo di 41 anni.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero che lo hanno rianimato sul posto grazie all'intervento dell'equipe dell'ambulanza e poi lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale CTO. Ma per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo il ricovero.