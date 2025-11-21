 / Cronaca

21 novembre 2025, 12:21

Scontro tra scooter e auto in corso Moncalieri, ferito un ragazzo

Il 25enne trasportato al pronto soccorso, polizia locale al lavoro per chiarire la dinamica

L'incidente in corso Moncalieri

Disagi questa mattina alle 9.30 all'altezza del civico 2 di corso Moncalieri, davanti al circolo Esperia, dove si è verificato un incidente tra uno scooter e una Peugeot guidata da un uomo di 45 anni.

Il conducente del motociclo, un 25enne, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso per accertamenti e cure mediche. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della Polizia Locale per effettuare tutti i rilievi necessari e chiarire la dinamica del sinistro, ancora in fase di accertamento.

Al momento, non sono note ulteriori conseguenze per l’automobilista, mentre la circolazione lungo corso Moncalieri ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rilevamento. 

