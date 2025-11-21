Celebrata a Torino la 'Virgo Fidelis', la santa patrona dell'Arma dei Carabinieri

E' stata celebrata anche a Torino, nella Chiesa “San Carlo Borromeo” di Piazza San Carlo, la messa in onore della "Virgo Fidelis", patrona dell'Arma dei Carabinieri, alla quale hanno preso parte rappresentanti di tutti i reparti dell’Arma torinese, territoriale e forestale, del Reggimento “Piemonte” di Moncalieri e della Scuola Allievi Cernaia.

Nel corso della funzione religiosa, concelebrata dal Cappellano Militare Don Diego MARITANO, è stato sottolineato quanto l’Arma dei Carabinieri rappresenti una delle Istituzioni più preziose per l’Italia, custode di valori profondi come l’amore per la Patria, la Giustizia e il servizio al Cittadino. Il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Generale di Divisione Andrea PATERNA, ha commemorato l’84esimo anniversario della battaglia di Culqualber, per la quale la Bandiera dell’Arma fu decorata della Medaglia d'Oro al Valor Militare, per poi soffermarsi sull’importanza della fedeltà, elemento irrinunciabile del patrimonio valoriale del carabiniere, presidio e motore di ogni suo comportamento e di ogni sua azione.

L’Ufficiale ha infine rivolto un pensiero commosso a tutti i Caduti e alle loro famiglie, consegnando, da parte dell’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri), una targa d’argento come premio di “Buon profitto” alla neo laureata Lucrezia CAVALLARO.