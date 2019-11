Il sindaco di Volvera Ivan Marusich ha annunciato questa mattina in un posto su Facebook la chiusura delle seguenti strade causa maltempo: via Pietro Micca, via San Rocco (tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e via Airasca), via Giovanni Falcone, strada Antica di Cumiana, strada verso Cascina Messa.

Inoltre, è impraticabile la SP141 di collegamento con None per esondazione del Chisola.