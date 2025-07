Cavalcavia dello svincolo San Secondo di Pinerolo: lunedì 21 iniziano i lavori

Partiranno lunedì 21 luglio, di notte, i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia dello svincolo San Secondo sulla circonvallazione di Pinerolo. È il primo dei tre sovrappassi al centro di interventi di recupero, gli altri due sono quello di Baudenasca e quello del Valentino a Riva tutti sulla strada Provinciale 23, di proprietà della Città metropolitana.

I lavori partiranno dalle spalle e dall’intradosso impalcato e verranno svolti la notte per un paio di settimane circa: la strada sarà totalmente chiusa dalle 22 alle 6, nei giorni feriali. Ad agosto, fino a inizio settembre, ci si sposterà sulla sede stradale per impermeabilizzare l’impalcato, rifare il manto stradale e installare nuovi guard-rail. In questa fase il traffico sarà regolato da senso unico alternato con semaforo.

La prossima settimana la Città Metropolitana diffonderà la planimetria della viabilità alternativa, che sarà segnalata con apposita cartellonistica, in strada.