C’è sempre una maggiore attenzione nei confronti dei prestiti per il microcredito. Si tratta di una soluzione di finanziamento che può essere richiesta sia dalle piccole e medie imprese che dai privati. In ogni caso non cambia il fine del prestito, che corrisponde alla necessità di avere una liquidità extra per finanziare l’attività lavorativa. Anche da parte del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico c’è stata ultimamente molta attenzione a questa tipologia di prestiti, tanto è vero che è stato istituito un apposito fondo di garanzia. Il fondo di garanzia per il microcredito è stato istituito dalla legge numero 662 del 1996, mettendo a disposizione una garanzia pubblica per chi vuole accedere al microcredito.

I soggetti che possono accedere al microcredito

Abbiamo già specificato, come dice anche prestitimag.it, che il microcredito è accessibile sia per i privati che per le imprese. Ma concentriamoci soprattutto su queste ultime e vediamo quali possibilità hanno di accedere a questo tipo di finanziamenti per dare sostegno alla propria attività lavorativa.

In particolare a poter usufruire del fondo di garanzia sono le piccole e medie imprese. Ma che cosa si può fare con il finanziamento ricevuto? Le imprese che usufruiscono del fondo di garanzia per l’accesso al microcredito possono utilizzare i soldi ricevuti, per esempio, per acquistare beni e servizi che sono necessari allo sviluppo dell’attività.

Possono avere a disposizione un fondo per la retribuzione dei dipendenti oppure possono utilizzare il denaro per la partecipazione a corsi di formazione.

Naturalmente bisogna precisare che il fondo di garanzia non è una fonte di finanziamento. I soggetti erogatori sono sempre le banche autorizzate, nei confronti delle quali il fondo di garanzia offre dei titoli di garanzia pubblici, in modo che le imprese che ne fanno richiesta possono essere facilitate nel riuscire ad ottenere il finanziamento.

Le caratteristiche dei piccoli finanziamenti

Quando parliamo di microcredito parliamo di piccoli finanziamenti. Ma quali caratteristiche hanno questi piccoli prestiti? Per esempio rientrano nella stessa categoria anche i cosiddetti microcrediti sociali, che sono dei finanziamenti messi a disposizione delle famiglie che sono in difficoltà nel sostenere le spese domestiche.

Di solito i microfinanziamenti partono da 10.000 euro (è proprio questa la cifra generalmente destinata ai nuclei familiari in difficoltà), per arrivare ad un massimo di 25.000 euro per finanziare le microimprese.

La durata del finanziamento di solito è compresa tra i 7 e i 10 anni e il piano di rimborso può avere una cadenza al massimo trimestrale. Si tratta comunque di finanziamenti agevolati e lo si vede bene anche per quanto riguarda l’applicazione dei tassi di interesse, che presentano dei vantaggi rispetto agli altri tipi di prestiti.

I vantaggi del microcredito

Indubbiamente il microcredito presenta dei vantaggi essenziali. Innanzitutto è un’ottima soluzione per riuscire a trovare una risposta ai problemi fiscali. Gli stessi soggetti erogatori danno vita a questa garanzia. Inoltre il microcredito può essere utilizzato per individuare le criticità del proprio progetto e per mettere a punto nuove strategie di marketing.

Molto importante è la possibilità di acquisire le giuste basi della formazione a livello tecnico, amministrativo e tecnologico. Ma c’è soprattutto un vantaggio che vale la pena sottolineare. Si tratta del fatto che il soggetto erogatore del microcredito finisce con l’essere coinvolto attivamente nel progetto.

Quindi con il microcredito si ha un rapporto tra soggetto erogatore e beneficiario del finanziamento che si instaura su basi molto particolari. Non si tratta soltanto di un rapporto economico, perché entrambi, sia il soggetto erogatore che il beneficiario del prestito, vogliono operare per raggiungere un obiettivo comune, che è costituito dal successo dell’impresa.

Ecco quindi che il microcredito diventa una forma di finanziamento dalle potenzialità molto evidenti, perché mira a dare sostegno proprio a quei progetti che possono garantire nuovi posti di lavoro e servizi ai quali non si era mai pensato prima.

Inoltre bisogna specificare che ogni regione ha la possibilità di elaborare bandi e iniziative per il microcredito, misure che sono valide e che si riferiscono ad una precisa area territoriale.

Da questo punto di vista ci accorgiamo ancora di più dell’importanza del microcredito, perché i finanziamenti che rientrano all’interno di questa tipologia di prestiti possono essere utilizzati anche per potenziare determinati territori, nei confronti dei quali si sente la necessità di intervenire in maniera specifica.