Torino sempre più smart: come fare trovare online il proprio negozio o attività commerciale

Botteghe storiche e piccole attività locali, come negozi, bar e ristoranti, rappresentano ancora oggi il cuore pulsante del tessuto economico torinese. Tuttavia, la città è sempre più attraversata – come molte altre realtà italiane – da nuovi flussi turistici e abitativi che stanno trasformando le sue geografie, anche quelle legate ai consumi. Oggi, a ordinare un caffè nel bicchierino nel bar dove nacque il celebre bicerin, non sono più soltanto residenti o habitué del quartiere, ma anche turisti e visitatori che ne hanno letto la storia online e, perché no, si sono spostati appositamente per assaggiarlo.

In questo scenario in evoluzione, esserci online – e ancora di più, farsi trovare facilmente su Google – è diventato essenziale per chi gestisce un’attività commerciale a Torino. Fare trovare online il proprio negozio non è più un’opzione, ma una necessità strategica per intercettare nuovi clienti e restare competitivi.

Presidiare le ricerche su Google: una priorità per le attività torinesi

Si potrebbe pensare – come hanno fatto finora molti commercianti torinesi – che avere un buon sito aziendale sia sufficiente. Eppure, le statistiche sul traffico online raccontano un’altra storia: pochi utenti accedono direttamente ai siti web, anche quando sono alla ricerca di una locanda di cucina tipica torinese, di un pastificio che venda agnolotti del plin o di una torrefazione storica. Questo perché spesso non conoscono già queste attività.

È molto più frequente che i potenziali clienti arrivino sul sito dopo aver digitato keyword informazionali sui motori di ricerca, cercando ad esempio "cosa si mangia a Torino" o "specialità gastronomiche sabaude". Secondo alcune ricerche, oltre il 70% dei consumatori cerca informazioni su Google prima di acquistare un prodotto o servizio.

Ecco perché fare trovare online il proprio negozio attraverso le ricerche localizzate su Google è oggi un’attività imprescindibile per ogni business torinese che voglia continuare ad attrarre clienti nel proprio punto vendita.

Perché investire in Google Ads per aumentare le visite in negozio

Una buona strategia SEO è la base per far comparire il proprio sito tra i primi risultati di ricerca quando gli utenti cercano online argomenti legati alla propria proposta commerciale. Tuttavia, in settori ad alta concorrenza, questo non basta: può diventare necessario – e molto più efficace – affiancare la SEO con una strategia di Google Ads, studiata in modo integrato.

Affidarsi a un consulente Google Ads consente di pianificare campagne pubblicitarie mirate, capaci di affiancare ai risultati organici anche posizionamenti a pagamento altamente visibili. Con budget contenuti, è possibile far comparire il proprio negozio:

In posizione zero nei risultati di ricerca per keyword pertinenti

Come banner nei siti più frequentati dal proprio target

Tra i risultati consigliati su Google Maps

Nelle sezioni “Prodotti” o in altri spazi di alta visibilità

Non si tratta solo di aumentare la visibilità – che è comunque fondamentale per un’attività locale – ma di intercettare un bisogno specifico nel momento esatto in cui l’utente lo esprime. È questo il vero punto di forza delle campagne Google: trasformare un’intenzione di ricerca in una visita reale.

Il tipo di campagna da impostare, il budget da prevedere, le tecniche per ottimizzarne le performance e la possibilità di ricalibrare gli investimenti nel tempo sono aspetti che è utile approfondire durante una consulenza Google Ads con un professionista di fiducia.

Google My Business: uno strumento essenziale per farsi trovare localmente

Quando si parla di visibilità online per negozi e attività locali a Torino, uno degli strumenti più efficaci e spesso sottovalutati è Google My Business (GMB). Questa piattaforma gratuita messa a disposizione da Google permette alle imprese di creare una sorta di “carta d’identità digitale”, visibile sia nei risultati di ricerca che su Google Maps.

Una scheda ben curata consente ai potenziali clienti di trovare in pochi secondi informazioni chiave come l’indirizzo, il numero di telefono, gli orari di apertura e le recensioni degli utenti. E proprio queste ultime possono fare la differenza: rispondere alle recensioni, anche a quelle negative, trasmette professionalità e attenzione al cliente, qualità fondamentali in un mercato competitivo come quello torinese.

In un’epoca in cui le ricerche del tipo “negozio vicino a me” sono in costante aumento, avere una presenza attiva su GMB significa essere trovati facilmente da chi si trova nelle vicinanze e ha un’intenzione di acquisto immediata. Inoltre, grazie all’integrazione con Google Ads, è possibile sponsorizzare la propria scheda GMB con campagne Performance Max o sfruttando gli asset di località, che aumentano la visibilità del profilo aziendale negli annunci sponsorizzati.

Non basta quindi “esserci”: è fondamentale gestire attivamente la propria scheda Google My Business e considerare una promozione strategica per posizionarsi meglio nella propria area geografica di riferimento.

Come migliorare la propria scheda Google My Business

Una scheda Google My Business efficace può aumentare notevolmente la visibilità di un’attività locale. Ecco alcuni consigli per ottimizzarla:

Foto: carica immagini chiare e recenti del locale, dei prodotti e del team. Le foto aiutano a trasmettere fiducia e a rendere riconoscibile l’attività.

Descrizione: scrivi in modo semplice e preciso cosa offri, includendo parole chiave locali come “ristorante tipico torinese” o “negozio artigianale a Torino”.

Recensioni: rispondi sempre ai commenti, anche negativi, con tono professionale. Mostrare attenzione al cliente rafforza la reputazione.

Orari e servizi: mantieni sempre aggiornati gli orari di apertura, soprattutto nei festivi, e specifica i servizi offerti, come prenotazioni o consegne.

Una gestione attiva della scheda GMB può fare la differenza tra essere trovati o ignorati nei risultati locali di Google.

Conclusione: digitalizzare la propria presenza per restare competitivi a Torino

In una città dinamica come Torino, dove le abitudini dei consumatori cambiano rapidamente e l’afflusso di nuovi residenti e turisti è in crescita costante, avere una solida presenza online è ormai indispensabile per qualsiasi attività locale. Non basta più affidarsi al passaparola o alla posizione strategica del proprio negozio: serve una strategia digitale mirata, capace di intercettare i bisogni degli utenti nel momento in cui li esprimono, proprio lì dove cercano – su Google.

Ottimizzare la propria scheda Google My Business, curare il posizionamento locale e, quando necessario, affidarsi a un consulente Google Ads per pianificare campagne pubblicitarie efficaci può fare la differenza tra stagnazione e crescita. Il digitale non sostituisce il valore dell’esperienza in negozio, ma è oggi il primo passo per renderla possibile.













