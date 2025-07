Eurospin, un’eccellenza italiana costruita su un concetto semplice: la Spesa Intelligente

A distanza di oltre trent’anni, quell’idea si è trasformata in un modello solido, coerente e riconoscibile, capace di coniugare efficienza operativa e vicinanza al cliente.

Oggi, Eurospin è il più grande Gruppo discount italiano, con oltre 1.300 punti vendita tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta, più di 22.000 collaboratori e 13 milioni di clienti fidelizzati. Una realtà imprenditoriale che ha trasformato la semplicità in valore, e la coerenza strategica in fattore competitivo.

La Spesa intelligente: prodotti di qualità con la massima convenienza, ogni giorno

La Spesa Intelligente non è soltanto un nome, ma una visione precisa che guida ogni scelta del Gruppo fin dalle origini. L’insegna stessa ne svela il significato: “SP” come Spesa, “IN” come Intelligente. Una sintesi efficace di un modello che punta a garantire qualità e convenienza reale, ogni giorno, senza compromessi.

Questa impostazione si traduce in una struttura distributiva essenziale, snella e diretta, costruita per evitare gli sprechi e concentrare gli investimenti su ciò che conta: il prodotto. Una scelta che permette a Eurospin di mantenere prezzi competitivi e standard qualitativi elevati, offrendo un’esperienza d’acquisto semplice, trasparente ed efficace.

I marchi Eurospin: scelta, controllo e affidabilità

Eurospin non è soltanto una rete di punti vendita: è una realtà che ha saputo costruire nel tempo un patrimonio di marchi propri, selezionati e sviluppati con rigore per offrire risposte concrete e quotidiane alle esigenze del cliente.

Dalla pasta alle farine, dal latte ai surgelati, ogni categoria è rappresentata da una marca dedicata, riconoscibile e affidabile. Nomi come Tre Mulini, Land, Dolciando, Ondina e Dexal sono diventati riferimenti abituali per milioni di famiglie, sinonimo di qualità accessibile.

L’assortimento, composto da oltre 2.200 prodotti confezionati, è il risultato di una strategia costruita su scelte mirate, aggiornate in modo continuo in base all’evoluzione del mercato e delle abitudini di consumo.

Amo Essere: una linea esclusiva che incarna i valori del brand

Nel quadro della strategia Eurospin, un ruolo sempre più centrale è affidato al progetto Amo Essere, vera e propria estensione valoriale del brand. È attraverso questa linea che l’azienda ha scelto di raccontarsi come marca, proponendo una visione evoluta, empatica e orientata al benessere.

Amo Essere non è solo un’etichetta, ma un linguaggio nuovo con cui l’azienda comunica vicinanza, autenticità e libertà di scelta. La linea offre un assortimento ampio e mirato, che va dalle eccellenze gastronomiche certificate alle referenze pensate per chi segue un’alimentazione biologica o vegetale, senza dimenticare chi ha necessità specifiche legate a intolleranze o stili alimentari particolari.

Ogni prodotto riflette un’idea semplice ma concreta: rendere la qualità accessibile e valorizzare la libertà di scegliere secondo il proprio stile di vita.

Negozi funzionali, reparti completi

L’esperienza d’acquisto nei punti vendita Eurospin è costruita secondo principi di semplicità, funzionalità e accessibilità. I negozi di nuova generazione si sviluppano su circa 2.000 mq, con percorsi ottimizzati e un ampio parcheggio.

La gamma include non solo prodotti confezionati, ma anche reparti freschi dedicati a ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria e pescheria. Inoltre, Eurospin propone prodotti non alimentari, come piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, grazie al marchio Enkho.

Un brand solido, con uno sguardo sempre rivolto al futuro

In un contesto competitivo e in costante trasformazione, Eurospin continua a distinguersi per l’affidabilità, la capacità di ascolto e la fedeltà alla propria missione. L’azienda ha scelto di crescere rimanendo fedele ai principi che l’hanno definita: qualità, semplicità, concretezza. Una marca che guarda al futuro, con radici profondamente italiane, e con l’ambizione di rendere la spesa intelligente un gesto quotidiano, accessibile e consapevole per tutti.





















