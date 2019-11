Edilizia scolastica: a Torino le aule vivono una "crisi di mezza età": sei su dieci hanno almeno 43 anni

Un "almeno" che però - secondo i dati dell'ultimo Rapporto della Fondazione Agnelli su questo tema - è composto da situazioni anche molto diverse tra di loro: se infatti 409 sono state costruite tra il 1961 e il 1975 e altre 69 sono state realizzate nel Dopoguerra, fino al 1960, restano in servizio comunque 262 strutture scolastiche che invece, la Guerra Mondiale - una, se non tutte e due - l'hanno "combattuta". Ben 97 sono infatti sorte tra il 1921 e il 1945, mentre 87 sono addirittura sorte tra l'inizio del secolo e il 1920, con 78 scuole che risalgono perfino all'Ottocento. Una situazione non semplice, soprattutto se si parla di temi come la sicurezza, ma anche la manutenzione e l'efficienza (di energia o di calore). E quel quasi 62% che sintetizza il totale delle scuole "over43" a Torino colloca il capoluogo piemontese alle spalle solo di Genova (81,1%), Milano (68%), Venezia (65,9%), Bologna (64,4%) e Firenze (63,5%). E comunque al di sopra della media nazionale, che stima nel 60,2% la quota di scuole costruite prima del 1976.

“Fra gli investimenti pubblici in infrastrutture – afferma il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto - quelli sull’edilizia scolastica devono assumerne un ruolo centrale, come opportunità di crescita per le giovani generazioni. Ma sarà necessario programmare e agire sulle tre dimensioni insieme: sicurezza, sostenibilità, orientamento all’innovazione didattica. La terza dimensione è importante come le altre due: sappiamo infatti che gli spazi scolastici - come sono progettati e costruiti - sono oggi un fattore chiave per gli apprendimenti e per il benessere di studenti e insegnanti”.