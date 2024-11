Drammatico incidente a Castellamonte: 83enne pedone investito e ucciso

Ancora sangue sulle strade del Torinese. A perdere la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 5 novembre, un anziano di 83 anni di Castellamonte, Raffaele Zangari, per le conseguenze dell'incidente avvenuto in via Saint Amand en Puisaye.

Travolto mentre attraversava la strada

L'uomo è stato travolto da un'auto Alfa Romeo Giulietta mentre attraversava la strada. Il conducente della vettura, un 39enne residente a Cuorgnè, si è fermato subito per verificare quanto era successo e allertare i soccorsi.

Situazione precipitata dopo alcune ore

La situazione è precipitata dopo il ricovero dell'anziano al San Giovanni Bosco di Torino, con la morte sopraggiunta a seguito di uno choc emorragico.

E adesso, mentre la Polizia locale sta ricostruendo la dinamica di quanto è successo, c'è una famiglia che piange un proprio caro che non c'è più.