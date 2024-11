Leeroy Thornhill, ex membro dei Prodigy tra gli ospiti della rassegna Fuori Campo

Dal 15 al 30 novembre 2024 si svolgerà la terza edizione di Fuori Campo, la rassegna che celebra l’incontro tra musica, cinema e sperimentazione. Concerti, showcase, dj set e incontri per un palinsesto di due settimane ricco di ospiti internazionali che andrà ad animare diversi club e locali cittadini. L’obiettivo anche quest'anno è permettere alle tante e diverse realtà del territorio di entrare in risonanza con il Torino Film Festival coinvolgendo artisti, luoghi e pubblico prima, durante e dopo uno dei più importanti festival cinematografici del Paese.

Il centro nevralgico della manifestazione sarà il Cap 10100, dove prenderà vita il Cinema Cafè: uno spazio ispirato al Cinema Cafè del Sundance Festival, dove proiezioni immersive e performance dal vivo si fonderanno in un'esperienza multisensoriale, proiettando immagini su pareti e soffitti per esaltare l’unione tra cinema e musica.

Con la Direzione artistica di Francesco Astore, Fuori Campo è una manifestazione unica nel suo genere che crea sinergie e relazioni fra diversi settori, dalla musica alla settima arte, per promuovere lo spettacolo dal vivo e supportare la creatività favorendo lo sviluppo di giovani talenti.

Tra gli artisti di spicco, Prince Fatty e Horseman inaugureranno la rassegna il 15 novembre con un DJ set ricco di sonorità reggae ispirate agli anni ’70, seguiti dall’ex membro dei Prodigy, Leeroy Thornhill, che si esibirà in un DJ set energico il 16. Il 24 novembre sarà la volta dei Goblin, iconica band italiana celebre per le colonne sonore dei film horror di Dario Argento.

Ma Fuori Campo è anche Torino Music Forum, lo showcase dedicato ai giovani talenti organizzato in collaborazione con Sofà so Good. Il 30 novembre 4 band si esibiranno davanti a un folto pubblico di direttori artistici, manager, organizzatori di eventi, etichette. Il mentor di quest’anno sarà il musicista, autore e cantautore Alberto Bianco.



