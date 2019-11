Candiolo, taglio del nastro per il nuovo Tigotà alla presenza dell'assessore di Tommaso

Stamattina l’Assessore al Commercio del Comune di Candiolo Giovanni di Tommaso ha tagliato il nastro per l’inaugurazione del nuovo Tigotà di Candiolo in Via Pinerolo 129, accanto al nuovo MD Discount. Si tratta del primo store aperto in città dall’insegna padovana del settore beauty e home care, molto presente sul territorio dove conta 22 filiali a Torino e provincia e 52 in tutto il Piemonte.