La denuncia del Nursind: "Pronto Soccorso delle Molinette vicino al collasso"

La denuncia del Nursind è di quelle forti. "Il Pronto Soccorso delle Molinette è vicino al collasso", denuncia il sindacato infermieristico in una lunga nota.

"Situazione prevedibile alla quale non si è provveduto tempestivamente. La situazione del numero di personale infermieristico operante è preoccupante, tant’è che la turnistica del mese di dicembre, nonostante manchino pochi giorni all’inizio del mese non è ancora a disposizione del personale, viste le difficoltà. Una situazione ampiamente prevedibile, dovuta a diversi fattori. Ricordiamo che il 1° di ottobre sono stati reinternalizzati 8 posti letto OBI che hanno previsto inevitabilmente un numero di infermieri maggiore per turno. Questo, senza incrementare la dotazione organica".

"Riteniamo doveroso incrementare le dotazioni organiche nel caso aumentino i carichi di lavoro già di per se pesanti in un Pronto Soccorso", dichiara Giuseppe Summa, segretario provinciale del Nursind. "Inoltre, le otto maternità in corso su un organico di 70 infermieri incide quasi per il 10% sull’organico infermieristico presente. Ci chiediamo come sia possibile, stante un numero cosi rilevante, non aver previsto delle sostituzioni, anche in considerazione dell’avvicinarsi delle festività e soprattutto del periodo influenzale".

"Gli infermieri operanti in questo settore sono già sottoposti a turni faticosi, salti di riposi e chiamate in reperibilità continue, l’aggravarsi della situazione, tra l’altro ampiamente prevedibile, peggiorerebbe ulteriolmente la loro condizione.

Anche a loro va garantito il diritto ad una festività. Ci preoccupa - conclude Summa - che non siano stati attuati interventi per sopperire a queste evidenti

carenze in un servizio cosi importante, a maggior ragione per il periodo in cui andiamo incontro".

"Un periodo nel quale anche gli stessi infermieri potranno ammalarsi, tenendo anche conto che l’inserimento di nuovo personale richiede un importante periodo di affiancamento e non può essere fatto all’istante".