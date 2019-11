eViso tra le imprese "Leader della crescita" per il Sole 24 Ore

Il mese di novembre 2019 finisce con il botto per eVISO, società specializzata nella fornitura di energia e di servizi di monitoraggio alle imprese e alle abitazioni: lo scorso mercoledì 20 novembre l’ingegner Gianfranco Sorasio ha ritirato per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio “Le Fonti Awards” come “Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Servizi Energetici per le PMI”. Il premio è stato consegnato presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana di Milano, alla presenza dei consiglieri del CDA Mauro Bellino Roci, Antonio di Prima, Roberto Vancini e dello staff dirigenziale.





Il tempo di rientrare al lavoro e martedì 26 novembre un altro importante sigillo si è aggiunto: eVISO è stata inserita nella classifica annuale redatta da “Il Sole 24 Ore” tra i 400 “Leader della crescita 2020”, la classifica delle aziende italiane con la maggiore crescita di fatturato nell’ultimo triennio 2015-2018. Un risultato importante frutto del duro lavoro svolto in questi anni che ha visto il fatturato passare dai 10.383.481 euro a 34.302.054 euro.

Sulle colonne del quotidiano economico più importante d’Italia, eVISO compare nel report analitico della classifica realizzata da Statista (società tedesca specializzata nell'analisi statistica) al 137° posto in Italia, 21esima per fatturato 2018, al settimo posto tra le imprese piemontesi (prima per fatturato più alto) e prima tra le imprese del cuneese, con un tasso di crescita del 48,93% secondo i parametri della ricerca.





L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE FA SEGNARE + 49% PER l’EBIT eVISO

La crescita di eVISO non si è fermata al 2018, tanto che proprio dalle colonne del quotidiano sono stati resi noti i numeri straordinari dell’ultimo anno di bilancio chiuso al 30 giugno 2019, che hanno evidenziato un risultato di eVISO sopra la media del settore: EBIT in aumento del 49% (da 0.98M€ a 1.46M€), EBITDA in aumento del 41% (da 1.48 M€ a 2.09 M€) e fatturato ancora in crescita del 25% (da 34 M€ a 43 M€).

I numeri dell’esercizio 2018/2019, revisionati dal team di professionisti guidato dal partner Angelo Giacometti della società Ria Grant Thornton, member firm del network internazionale Grant Thornton, confermano la grande accelerazione di eVISO e la definitiva portata a pieno regime delle piattaforme tecnologiche sviluppate negli ultimi 5 anni dal provider energetico che hanno portato a due importanti risultati: la leadership in Italia nel trading algoritmico, con oltre 1 milione di bids annue (rispetto a una media del settore 20.000) e la gestione in tempo reale dei bilanciamenti, e ancora le tecniche di machine learning applicate al forecast dei carichi, in grado di raggiungere il 98% di precisione, anche sui contatori di nuova generazione.