M5S, "Dimissioni di Ricca e Tronzano, ricatto indecente e anticostituzionale: Cirio chiarisca"

“Chiediamo le dimissioni di Ricca e Tronzano autori di un ricatto indecente con profili anticostituzionali. Lega e Forza Italia vogliono tagliare i fondi regionali per tutti i cittadini di Torino usando le istituzioni per fare propaganda. Non lo permetteremo. Cirio è complice? Il Presidente del Piemonte non puó tacere di fronte a questa vergogna. Ne chiederemo conto in Consiglio regionale finché non sarà chiara la posizione della Giunta regionale. Ztl e il road pricing fanno parte delle misure previste nel Piano qualità dell'aria regionale, come di recente ha evidenziato lo stesso assessore ai Trasporti Gabusi. Ricca e Tronzano vogliono cambiare il Piano qualità dell'Aria della Regione Piemonte? Perché le loro ritorsioni contro la Città di Torino sono incompatibili con quanto prevedono i piani della loro stessa Giunta e contro le direttive dell'Unione Europea” affermano i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.