Maccanti(Lega): "Appendino installi i countdown sui nuovi T-Red"

“Perché la Giunta a 5 stelle non ha previsto sui nuovi semafori T-Red l’installazione dei countdown, i dispositivi che mostrano agli automobilisti il conto alla rovescia elettronico, ampiamente usati in tante città italiane? Sarebbe stato un chiaro segnale delle intenzioni del Comune di Torino di tutelare la sicurezza stradale, anche dei ciclisti e dei pedoni, perché grazie ai countdown è possibile sapere in tempo reale il momento in cui, ad esempio, scattano il giallo e il rosso. La scelta di non montarli rivela invece la volontà di creare una trappola per i torinesi e di fare cassa ai danni dei cittadini, aumentando il numero delle multe”.

Lo chiede la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo nella Commissione Trasporti, in merito all’attivazione dei primi tre semafori T-Red a Torino (sui 14 previsti complessivamente), che entreranno in funzione lunedì 2 dicembre.

“Ma c’è di più. Un decreto del Ministero dei Trasporti entrato in vigore a dicembre 2017 prevede che i countdown siano obbligatori quando si installano nuovi semafori, quando si sostituiscono o anche solo quando si cambia il regolatore semaforico – continua Maccanti -. Siamo sicuri che non fossero previsti dalla legge contestualmente all’installazione dei nuovi T-Red? Non vorremmo che anche su questo la Giunta Appendino abbia combinato l’ennesimo pasticcio e che l’avvio dei T-Red non rispetti le norme”.

“In ogni caso – conclude – abbiamo presentato un’interrogazione al Governo per chiarire se effettivamente il Ministero dei Trasporti stia vigilando sull’applicazione del decreto e sull’installazione dei countdown sui semafori”