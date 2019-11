Domani a Givoletto primo appuntamento con il Mercatino di Natale

Sta per prendere il via il tradizionale e imperdibile appuntamento del Mercatino di Natale a Givoletto.

L'appuntamento è per domani, domenica 1° dicembre, dalle ore 9.30 alle 17.30 in piazza della Concordia. Un evento molto amato da bambini e adulti, un momento di incontro e di festa, ma anche una bella occasione per trovare regali importanti o piccoli pensieri da donare ai propri cari in occasione del Santo Natale.

Saranno infatti presenti banchetti con originali manufatti artigianali e golosi prodotti alimentari del territorio. E’ una giornata pensata per la famiglia, dove i più piccoli, ma anche gli adulti, potranno intrattenersi presso la Casa di Babbo Natale che, con i suoi elfi, assicura giochi e animazione di sicuro divertimento. Per meglio entrare nella magica atmosfera del Natale, la street band degli MP4 allieterà i partecipanti con musiche tradizionali.

Alla Proloco è affidata la pausa pranzo, cosa meglio di una calda zuppa di Fagioli, con cotiche o senza, oppure una deliziosa vellutata di zucca per combattere il freddo? Il menù, che comprende anche acqua, vino, un piatto di formaggio e una fetta di panettone, ha il costo di 10 euro.

Alle 16,30 la Proloco offrirà la merenda: pane e Nutella per tutti i bambini presenti. Seguirà l’accensione dell’albero di Natale che illuminerà piazza della Concordia per tutto il periodo natalizio.