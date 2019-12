Il Natale in casa PEPINO è davvero “goloso”

Grazie all’accordo con Galup, storica azienda di panettoni del pinerolese, i momenti conviviali delle imminenti festività, potranno essere arricchiti da un tocco originale e delizioso che gratificherà il palato dei vostri ospiti.

Sono infatti due, gli irresistibili prodotti proposti da Gelati PEPINO 1884: Il Panettone e il Gelattone.

Il Panettone è ovviamente il classico panettone Galup svuotato e riempito di ottimo Gelato Pepino alla crema, mentre il Gelattone sfrutta il ripieno dei panettoni, spezzettato a mano e aggiunto alla morbida e vellutata crema.

Due prodotti d’eccellenza legati alla tradizione: la Crema PEPINO e il panettone Galup, noti per la qualità superiore e per l’incredibile bontà, che si mescolano in diversa e alternata combinazione, per soddisfare i gusti raffinati dell’esigente clientela di Gelati PEPINO 1884.

Il panettone ripieno di gelato alla crema è disponibile nel formato da 130 gr. e da 700 gr. mentre il gelato alla crema, arricchito con pezzi di panettone, è in vendita nel Mezzolitro da 380 gr.

Il Panettone e il Gelattone saranno disponibili nel la storica Gelateria Pepino di piazza Carignano, presso le PINGUINERIE dell’Aeroporto di Caselle, di Assago MilanoFiori, Eataly e i supermercati Carrefour, Pam e Basko di Torino, di Milano, del Piemonte e della Liguria.