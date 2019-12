In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità di martedì 3 dicembre, Avio Aero presenta il progetto di alternanza Scuola-Lavoro “Dalla Scuola all’Autonomia”.

Patrocinato dall’UNICEF, è un percorso in cui 20 ragazzi disabili saranno supportati da un proprio coetaneo studente di un Istituto di scuola superiore con indirizzo in Sanità e assistenza sociale, anch’essi inquadrati in un programma di tirocinio aziendale. Due progetti di alternanza Scuola-Lavoro in uno.

Il progetto è il frutto di una vincente collaborazione territoriale che vede la partecipazione di diversi attori: le scuole superiori (Liceo Monti di Chieri, Liceo Darwin di Sangano, Istituto Aeronautico Grassi, Istituto Tecnico Natta di Rivoli) dalle quali proverranno i ragazzi diversamente abili; l’Istituto di scuola superiore Romero di Rivoli al quale appartengono i ragazzi frequentati il percorso in Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale.

In più, le associazioni Air Down, CDP Consulta e Rubens che daranno il loro supporto nella creazione dei moduli formativi; e infine l’ufficio inclusione dell’Ufficio Scolastico Territoriale che supporterà l’iniziativa nella sua veste istituzionale.