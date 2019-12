A Torino torna Lesbicx, la tre giorni dedicata ad accogliere chi resta ai margini

Dal 6 all'8 dicembre si terrà a Torino, negli spazi di via Baltea 3, la seconda edizione di Lesbicx , evento organizzato dall'associazione Maurice GLBTQ, insieme a un gruppo di lavoro composto da lesbicx di varie città, col sostegno del Coordinamento Torino Pride e col patrocinio del Comune di Torino. Per dare l'annuncio, la scorsa notte le attiviste hanno affisso per le vie del centro alcune targhe simboliche dedicate a femministe, lesbiche e trans che hanno lasciato il segno nella storia

Saranno tre giorni per incontrarsi, darsi stimoli culturali e politici, divertirsi, all'insegna di una soggettività lesbica non più normativa. Forte della sua storia e della sua autorevolezza, il lesbismo espresso da Lesbicx accoglie tutte le soggettività che un tempo venivano considerate “non abbastanza lesbiche”, o comunque marginali, come le donne trans, quelle intersex, le persone non binarie, le migranti, le persone con disabilità, le grasse, con molta attenzione all'intersezione tra i diversi tipi di discriminazione che i soggetti complessi che abitano il nostro presente possono subire.

A evidenziare l'attenzione su questi temi, che sono la stessa ragione d'essere di Lesbicx , il titolo di questa seconda edizione è: Non era previsto che sopravvivessimo , citazione dalla poesia Litania per la sopravvivenza della poeta afroamericana e lesbica Audre Lorde.

Torino raccoglie il testimone da Bologna, dopo il successo della prima edizione bolognese, svoltasi ai primi di febbraio 2019. Il fatto stesso che in un anno solo si sia arrivate a organizzare due edizioni, testimonia l'urgenza di affrontare i temi proposti e di riprendere parola pubblica come lesbiche, dopo anni di attenzione dedicata – per forza di cose - quasi soltanto al riconoscimento delle unioni civili e ai diritti ancora oggi assenti delle famiglie LGBT+. A riprova di questa necessità diffusa, il crowdfunding ha raggiunto e superato l’obbiettivo che si era proposto, 2000 euro, ben prima della scadenza della campagna.

Roberta Padovano, storica militante del Maurice e padrona di casa di questa edizione di Lesbicx, afferma di aver sentito il desiderio di organizzare questo evento perché: «La storia lesbica torinese è ricca di intuizioni Lesbicx, a partire proprio dall'esperienza breve ma indimenticabile delle Brigate Saffo a cui dedichiamo questa edizione. Erano proletarie – prosegue Padovano - alcune con una storia familiare di migrazione interna, e già negli anni '70 avevano rotto lo stereotipo che vedeva le questioni LGBT+, quindi i diritti civili, scollegate dalla giustizia sociale. Le Brigate Saffo connettono il loro essere femministe, lesbiche, proletarie, in un modo che oggi definiamo intersezionale».

Inoltre, aggiunge Padovano: «Torino è una città dove sono accadute e accadono cose importanti per il movimento LGBT+, ma è anche la città dove vive una comunità lesbica ricca e variegata. E il nostro Lesbicx è anche un evento di comunità, di quella che c'è e di quella che vogliamo contribuire a costruire, in cui si pratichi l'antirazzismo, vigilando al proprio interno innanzitutto, in cui si pratichi l'intersezionalità reale, ma anche l'internazionalismo».