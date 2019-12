Anche la Cgil in piazza, sabato pomeriggio, per manifestare per mantenere ostetricia e ginecologia nel Parco della Salute

Ci saranno anche i sindacalisti della Cgil, sabato 7 dicembre, alla manifestazione di piazza organizzata per le 15.30 in piazza Castello da parte di coloro che chiedono di mantenere l'ostetricia e la ginecologia all'interno del futuro Parco della Salute e della Scienza.



Si tratta, in sostanza, della "controparte" rispetto a coloro che invece, in passato, avevano dichiarato timori opposti, chiedendo che invece i due ospedali del Regina Margherita e del Sant'Anna rimanessero al loro posto. "L’Assessore regionale alla Sanità Icardi ha dichiarato che 'Sarà definito il futuro di Regina Margherita e Sant’Anna. La nostra proposta è risolvere la questione della carenza dei posti letto lasciando i due ospedali al loro posto. Almeno in una prima fase'. Il Sant’Anna è stato per molti anni, ed ancora è, il riferimento per gravidanza e parto – e per tutte le patologie specifiche delle donne – a livello regionale. In questa fase per noi è importante discutere l’intero modello in relazione alla rete territoriale dei consultori e dei punti nascita, anche potenziando i reparti direttamente gestiti dalle ostetriche. Al Sant’Anna, negli ultimi 20 anni, il modello è stato il più sicuro? Le donne ricoverate al Sant’Anna che necessitano urgentemente di altri specialisti (esempio cardiochirurgia o radiologia interventistica) devono essere trasferite in ambulanza ad un altro ospedale: in alcuni casi questo rappresenta soltanto un aggravio organizzativo, ma in altri significa mettere a rischio la vita della donna".