Chiaverano, ultimi due appuntamenti pre-natalizi con il Morenica Festival

Ultimi appuntamenti di Morenica Festival Global Generation prima della pausa natalizia. Domenica 15 dicembre alle 17 al teatro Bertagnolio di Chiaverano va in scena lo spettacolo Facciamo che noi saremo realizzato con giovani disabili in collaborazione col Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. e diverse cooperative sociali e associazioni del territorio, con il coordinamento e la regia di Renato Cravero e Francesca Brizzolara. Uno spettacolo creato a partire dagli “oggetti per il futuro”, ovvero diciannove oggetti indispensabili per il futuro di una persona con disabilità realizzati coinvolgendo diverse categorie di mestieri e professioni.

Sabato 21 alle 21, sempre al Teatro Bertagnolio, è la volta invece di Job, lo spettacolo di fine anno della Nuova Compagnia del Teatro di Chiaverano con testi creati dagli allievi nell’ambito di un laboratorio di drammaturgia sul tema del lavoro condotto dalla scrittrice Viridiana Casali. Job Profiles è un progetto di nuova drammaturgia ideato nell’ambito di Morenica Cantiere Canavesano, nutrito dalle esperienze di persone che vivono e lavorano nel territorio dell’Eporediese.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, consigliata la prenotazione.

La programmazione del Festival riprenderà nel gennaio 2020, anche col lancio di una campagna di crowdfunding in seguito alla presentazione e selezione del progetto Morenica Festival per il bando indetto dalla Fondazione CRT+Risorse ed Eppela, che prevede il raddoppio del budget al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta fondi dal basso.

Per gli appuntamenti al Teatro Bertagnolio consigliata la prenotazione ai numeri: 338.7625380 / 347.9225376 / 347.9731968 o scrivendo a morenicafestival@gmail.com.