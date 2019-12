A Venaria il Bergamotto si veste dei colori del Natale

Nel cuore del centro storico e a pochi passi dalla Reggia di Venaria Reale, il ristorante Il Bergamotto accoglie gli ospiti in una piacevole e rilassante atmosfera. Il ristorante dispone di oltre 250 posti su due livelli e si distingue per la sua versatilità: dalle cene romantiche ai festeggiamenti di occasioni speciali, compleanni, cerimonie e matrimoni; dalle colazioni di lavoro ai banchetti per comitive numerose.

In occasione del Santo Natale, Il Bergamotto propone:

Antipasti

Scottata di vitello con aceto balsamico, scaglie di parmigiano e sarset

Sformato di patate viola e gamberi su crema di sedano rapa e chips di barbabietola

Strudel con provola e prosciutto di Praga su fonduta di Caciocavallo

Primi

Ferretti Lucani con crema di zucchine e pescatrice profumati al limone

Risottino al Barolo

Secondo

Filetto di maialino alla senape antica con tortino di patate

Dolce

Spuma di panna cotta con zabajone al marsala con crumble di cantucci

Guarda qui il menu: http://bit.ly/2q3vlsF

Il menu prevede una quota a persona pari a € 45,00 (vini della casa inclusi)

Importante: è necessaria la prenotazione allo 011.4598931

Al ristorante Il Bergamotto scegliamo solo i migliori ingredienti, a partire dalla farina che è paragonabile, per contenuto nutrizionale e gusto, a quella lavorata dagli antichi molini con macina a pietra. la lentissima lievitazione degli impasti permette di ottenere pizze più gustose e digeribili dalle croste croccanti e pane fragrante con mollica compatta e morbida.

Usiamo solo olio di oliva extravergine, pomodori e verdure freschissime di stagione, mozzarella “fior di latte” e di bufala, formaggi e salumi igp. e se proprio non volete la pizza...provate la nostra cucina!

