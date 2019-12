"Big Silent Night Music" domenica alle Ogr di Torino

L’Orchestra dei Talenti Musicali di Fondazione CRT sperimenta la “follia” e invita il duo Igudesman&Joo, a dimostrazione che la musica si muove in molte direzioni, accostando strumenti classici a strumentazione elettronica ma anche per mostrare in maniera differente la propria personalità sul palco, partecipando cioè attivamente allo show.

Sarà un concerto di musica e divertimento, di umorismo e creatività, così come hanno fatto e fanno tutt’ora, proprio con Igudesman & Joo, gloriose orchestre quali la New York Philharmonic, la Chicago Symphony Orchestra, l’Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Big Silent Night Music creato da Aleksey Igudesman (violino) e Hyung-Ki Joo (pianoforte) approderà alle OGR di Torino, il 15 di dicembre. La sera prima, il 14 dicembre, sarà a Biella al Teatro Sociale Villani.

Il “New York Times” ha scritto di loro: «la fusione di musica classica e commedia - arricchita da riferimenti alla cultura pop e da un’attenzione per il farsesco del tutto inedita – è alimentata da un genuino e stupefacente virtuosismo».