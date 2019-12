Iren, Lavolta (Pd): "No all'acquisizione di Sorgenia, Torino rischia ulteriore ridimensionamento"

Un documento contenente dieci no all'acquisizione di Sorgenia, da parte di Iren. A presentarlo il vicepresidente del consiglio comunale Enzo Lavolta, che teme un'ulteriore ridimensionamento "del peso di Torino".

"L'impegno - precisa l'esponente dem - sarebbe di circa un miliardo: Sorgenia non gode di buona salute, ma ha quasi 800 milioni di indebitamento. Ci preoccupa che questa ulteriore esposizione finanziaria possa compromettere anche gli investimenti sul territorio. Sorgenia non è presente a Torino, che attende al contrario ancora impegni da parte di Iren".

A preoccupare poi Lavolta anche l'impatto ambientale di questa operazione. Come si legge nel documento "nel 2018 le emissioni di anidride carbonica di Iren ammontavano a 3.3 milioni di tonnellate. L'acquisizione di Sorgenia porterebbe ad un incremento di 3.1 tonnellate di CO2, di fatto raddoppiandole".

"Chiediamo - spiega Lavolta - alla sindaca Appendino, così come al Presidente Cirio, quali sono i benefici per i torinesi di questa operazione: io non li vedo. Prima di immaginare un ulteriore miliardo di indebitamento, bisogna porre più attenzione sull'attività ordinaria di un'azienda riferimento del nostro territorio".