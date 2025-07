Antenna Iliad, Ricca e Adduce (Lega): “Sindaco di Rivoli non si siede al tavolo per la valutazione di eventuali pericoli per la salute pubblica”

“Ieri durante un sopralluogo abbiamo raccolto il disagio dei residenti di Tetti Neirotti che da tempo sono in allarme per l’installazione di un’antenna Iliad che verrà situata a pochi metri di distanza dal centro abitato, in Strada Rosmarino. Una decisione arrivata senza preavviso e mai condivisa con la cittadinanza da chi amministra il Comune di Rivoli. I principali timori sono legati a eventuali pericoli per la salute pubblica e a questo scopo abbiamo deciso di invitare a un tavolo la Asl To3, l’Arpa, la compagnia telefonica, il dirigente dell’area competente e il sindaco, il quale tuttavia ha dato picche sottraendosi alla possibilità di un confronto e rimettendosi agli eventuali rilievi della Asl. Un pessimo segnale ai rivolesi da parte del primo cittadino”: così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, e Laura Adduce, consigliere comunale di Rivoli.