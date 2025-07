Una pista ciclabile tra Piobesi e Candiolo per favorire l'integrazione treno-bicicletta

Si è parlato della progettazione esecutiva della pista ciclabile che collegherà Piobesi Torinese a Candiolo lungo la Strada Provinciale 142 nell’incontro che martedì 15 luglio il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto con Antonio Ghione, Assessore al lavori pubblici del Comune di Piobesi Torinese, accompagnato da un tecnico dell’amministrazione locale. L’amministrazione comunale piobesina ha anche posto all’attenzione del Vicesindaco metropolitano e delle responsabili della Direzione Viabilità 2 e della Direzione Trasporti e mobilità sostenibile l’esigenza di completare la progettazione della pista ciclabile che le amministrazioni locali di Piobesi e di Castagnole Piemonte intendono realizzare per collegare i due paesi lungo il tracciato della Provinciale 145.

Durante l’incontro la responsabile della Direzione Trasporti e Mobilità Sostenibile della Città metropolitana ha confermato che la ciclabile tra Piobesi e Candiolo, oltre a far parte dell'itinerario di interesse regionale denominato "Due ruote due regge", è un'infrastruttura strategica a livello metropolitano, in quanto coerente con le indicazioni del PUMS-Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del progetto “Bike to rail”, che intende promuovere l’integrazione tra il trasporto ferroviario (in questo caso la linea Torino-Pinerolo) e la mobilità ciclabile. La ciclabile Piobesi-Candiolo costituisce inoltre un prolungamento di quanto la Città metropolitana di Torino sta realizzando lungo la Provinciale 142 tra l'Istituto di Candiolo IRCCS e la stazione dello stesso paese, nell'ambito del progetto "Ciclovia delle delizie reali" finanziato dalla Regione Piemonte con il bando “PieMonta in Bici”.

Per quanto riguarda la ciclabile Piobesi-Candiolo l’aspetto tecnico più rilevante da affrontare è la progettazione e la realizzazione di una nuova passerella sul torrente Chisola a lato dell’attuale ponte della Provinciale 142. ll Comune di Piobesi ha richiesto la collaborazione della Direzione Azioni integrate con gli Enti locali della Città metropolitana, per la progettazione esecutiva del percorso ciclabile. L’amministrazione locale ha anche chiesto che la passerella, dato l'elevato costo di realizzazione, possa essere integrata nell'ambito del progetto in capo alla Direzione Viabilità 2 per l'adeguamento del ponte sul torrente Chisola della SP 142, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico. La responsabile della Direzione Viabilità 2 ha confermato l'inserimento dell'intervento nei Piani di programmazione con finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo dei lavori stimato in 4,2 milioni e relativo agli anni 2028 e 2029. Si prevede pertanto l'avvio della progettazione nei prossimi due anni, ovviamente dopo la conferma dei finanziamenti ministeriali. Gli indirizzi all'iter progettuale saranno senz'altro di valutare l'inserimento della pista ciclabile nella struttura del ponte viabile, compatibilmente con le risorse disponibili. Gli uffici tecnici della Città metropolitana si impegnano a condividere passo dopo passo con le amministrazioni locali le valutazioni e gli studi in corso.