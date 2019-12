Al cimitero di Moncalieri nel periodo delle feste torna attivo il servizio di cortesia

Visto il gradimento riscontrato tra ottobre e inizio novembre, nei giorni dedicati alla visita e al ricordo dei propri cari, a Moncalieri nel periodo delle feste torna il servizio di cortesia presso il Cimitero Urbano.

Un automezzo speciale sarà a disposizione dei cittadini con difficoltà di deambulazione, disabili e anziani per accompagnarli all'interno del camposanto. Grazie a questa agevolazione, l'Amministrazione vuole facilitare la fruizione delle aree di visita, in particolare alle fasce più deboli della popolazione. Il servizio è gratuito e prenotabile telefonicamente con almeno 24 ore di anticipo; è attivo negli orari di apertura del Cimitero Urbano, telefonando al numero 011.642736.



Il servizio sarà attivo fino a martedì 31 dicembre, per tutti i Sabati, Domeniche e I giorni festivi. Vi saranno 6 assistenti al pubblico e 2 automezzi elettrici, che provvederanno a garantire a tutti i cittadini di Moncalieri, in modo particolare alle fasce più deboli, un sereno ed agevole accesso alla struttura cimiteriale.