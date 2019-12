Maxi sequestro di fuochi d'artificio a Torino: scoperti 5 deposti illegali e 500 mila botti

Corso Potenza, Via Onorato Vigliani, a due passi dal noto mercato rionale, San Secondo di Pinerolo, Rosta e Corso Principe Oddone a Torino i luoghi dove erano ubicati i depositi pericolosi. In quest’ultimo, i Finanzieri hanno denunciato i titolari della rivendita perché sorpresi a vendere fuochi d’artificio a ragazzi minorenni. Oltre 500.000 i fuochi d’artificio cautelati.

Gravi, se si pensa alle conseguenze nel caso di una deflagrazione, le condizioni in cui gli inquirenti hanno trovato i depositi: assenza di impianti estinguenti nel caso di un incendio, uscite di sicurezza chiuse con catene e lucchetti, in maniera tale da impedirne l’apertura in caso di emergenza. Tra l’altro, quattro dei depositi sequestrati erano ubicati in zone densamente abitate.