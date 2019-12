Ex Embraco, la pazienza è finita: adesso i sindacati pensano alle vie legali

E alla fine sono arrivate le carte bollate. Rischia di avere un epilogo giudiziario una delle vertenze più dolorose che in questi anni si sono verificate nel territorio torinese. Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di andare per vie legali contro Ventures, la nuova proprietà che ha rilevato lo stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri dal gruppo Whirlpool.

Una prospettiva che era già emersa a margine dell'ultima riunione che si era tenuta presso l'assessorato regionale al lavoro, alla presenza dell'assessore Elena Chiorino, ma che ha richiesto ancora qualche giorno per maturare completamente la decisione. I fatti sono ormai noti: arrivati ormai a pochi mesi dalla fine degli ammortizzatori sociali per circa 400 lavoratori (scadranno a luglio 2020), all'interno dello stabilimento non è stato fatto nulla, i rientri si sono bloccati e nulla lascia pensare a un'imminente ripartenza della produzione, come hanno potuto vedere anche la sindaca Chiara Appendino, gli altri sindaci del territorio e l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia durante le loro visite della scorsa settimana.