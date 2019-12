Marnati/Greta, Preioni (Lega): ''L’ambiente tematica che dovrebbe unire, investiremo 180 milioni''

“Condivido la lettera pro Greta Thumberg scritta dall’assessore Marnati. Ingiustificato l’attacco da parte del M5S, che non fa altro che accendere micce. Stare all’opposizione non dovrebbe vietare ai grillini di essere costruttivi; il tema dell’ambiente dovrebbe unire, e invece da Appendino in giù si ostinano a fare polemica, peraltro ripetendo sempre le stesse cose. Noi, intanto, impegnati in misure strutturali”.

Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in consiglio regionale, interviene dopo la nota con cui i 5 Stelle hanno attaccato l’assessore all’Ambiente Marnati, che ha scritto una lettera per appoggiare la giovane attivista Greta Thumberg, in queste ore a Torino.

“I veri ipocriti sono i membri del gruppo M5S - dice Preioni -. Grazie alla Lega questa amministrazione regionale è impegnata sulle tematiche ambientali. Il Piemonte è già una realtà virtuosa, il M5S si informi, ma ciò nonostante nel 2019 sarà avviato un piano da 180 milioni di euro, che prevede 47 misure mirate a migliorare la qualità dell’aria e non solo”.

A conferma dell’inutile polemica sollevata dai grillini, Preioni snocciola alcune misure che saranno adottate il prossimo anno grazie al lavoro della Lega: “Stiamo lavorando al progetto del treno a idrogeno, ci saranno incentivi per la rottamazione delle auto inquinanti, l’acquisto di bus elettrici destinati al trasporto pubblico, fondi per l’eliminazione dell’uso di sostanze inquinanti nell’agricoltura e molto altro ancora. Consiglio al M5S di mettersi a lavorare - termina la nota - o, quanto meno, di rendersi conto di cosa accade tra i banchi di Palazzo Lascaris, prima di far uscire comunicati privi di sostanza”.

Così in una nota Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in consiglio regionale.