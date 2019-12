Da domani ci attende una settimana ricca di eventi a Bardonecchia

21 dicembre - Palazzo delle Feste ore 21

IL PIANETA DI TINTARELLA

Commedia teatrale con contaminazioni artistiche, musicali.

Lo spettacolo è portato in scena dai bambini e ragazzi di Bardonecchia per sensibilizzare il pubblico su importanti temi come il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per l’ambiente al Consorzio Forestale per il Progetto Sfera.

Dopo le spettacolo si terrà una serata nel foyer con musica dal vivo, Brindisi di Natale e Cocktail Botanic Party.

Ingresso a pagamento - biglietti in vendita all’Ufficio del Turismo: € 15,00 adulti € 7,00 under 12

NEWS

PRESEPE DIFFUSO E PRESEPE FLUTTUANTE - Frazione Rochemolles

Presepe a dimensione naturale nella frazione e presepe fluttuante realizzato dall’Associazione di Intaglio e Scultura di Rivoli all’interno della Chiesa di San Pietro Apostolo



IMPIANTI DI RISALITA: STAGIONE INVERNALE 2019/2020

Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni sul comprensorio, aggiornamenti sulle aperture, sulle tariffe degli skipass e molto altro!

PISTA DA FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812

Visita il sito www.bardonecchiafondo.it per un aggiornamento sulle piste da fondo e sulla pista turistica della Valle Stretta

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO - Piazzetta Medail

APERTA SABATO 21 E DOMENICA 22 DICEMBRE

Orario di apertura: sabato ore 16,00-22,00 e domenica 10,00-12,00/15,00-19,00

Tariffe: adulti € 8.00+2 noleggio pattini - Bambini under 10 € 6+2 noleggio pattini

CORSO DI SCIALPINISMO BASE E INTERMEDIO - Sottosezione CAI di Sauze d’Oulx - Tel. 340.8783589

Alla scoperta di questo meraviglioso mondo

Domenica 22 dicembre: Bardoland

LEZIONI INTRODUTTIVE DI SCI DI FONDO E CIASPOLE - Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy - Tel. 0122.999253

Lezioni impartite da maestri F.I.S.I. e da accompagnatori F.I.E.

19 dicembre - dalle ore 14,00 alle ore 16,00 lezione dedicata ai valligiani

GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito

www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it

Lo Chalet delle Guide aperto venerdì e sabato 17,00-19,30



SCIALPINISMO

Sabato 21 gita di introduzione allo scialpinismo

Domenica 22 gita sulle cime di Bardonecchia e dintorni.

Le destinazioni verranno decise giovedì in base alle migliori condizioni di sicurezza e della neve

RACCHETTE DA NEVE

Sabato 21 escursione della mezza giornata (9:00-12:30) nei boschi di Bardonecchia

Domenica 22 "La neve che Magia!" Escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi (orario 10:00-12:00)



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

* ORARIO LINEA 1 - LINEA 1BIS - LINEA 3 - LINEA 4 DAL 22 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020:

https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/

*ORARIO LINEA 2 CAMPO SMITH – PARTENZA TELECABINA JAFFERAU

Dal 30 NOVEMBRE 2019 FINO A CHIUSURA IMPIANTI: https://www.bardonecchia.it/wpcontent/

uploads/2019/11/Linea-2-Jafferau-dal-30-novembre-2019.pdf

Il servizio si effettua solo con comprensorio sciistico Jafferau aperto.

*ORARIO LINEA 2 BARDONECCHIA – MELEZET – PIAN DEL COLLE

Dal 7 DICEMBRE 2019 FINO A CHIUSURA IMPIANTI: https://www.bardonecchia.it/wpcontent/

uploads/2019/12/Linea-2-Melezet-Pian-del-Colle.pdf

Il servizio si effettua solo con comprensorio sciistico Melezet aperto.



SCOPRI E SCARICA L’APPLICAZIONE CHIESE A PORTE APERTE!

Una sperimentazione innovativa per valorizzare il territorio.

L’Applicazione per smartphone “Chiese a porte aperte” permette l’apertura automatizzata della porta di alcuni beni culturali e una visita guidata del loro interno. Si viene guidati attraverso un’installazione multimediale costituita da

una narrazione storico – artistico – devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di micro proiettori.

Le “Chiese a porte aperte” di Bardonecchia:

Cappella di San Sisto - Loc. Pian del Colle - Melezet; - Cappella di Notre Dame du Coignet - Les Arnauds



