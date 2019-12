Come scegliere gli occhiali in base alla forma del viso

Gli occhiali sono per molte persone indispensabili: sono infatti sempre di più coloro che hanno problemi di vista al giorno d'oggi. Tuttavia, se da un lato sono veri e propri strumenti che svolgono una funzione specifica, d'altro canto gli occhiali rappresentano anche dei dettagli di stile non indifferenti. Accessori ai quali spesso non si vuole rinunciare, nonostante ci si veda benissimo. Che siano da sole o da vista poco importa: quello che davvero conta è che la montatura sia perfetta per il nostro volto e riesca in qualche modo a valorizzarlo.

Ormai infatti si sa: gli occhiali sono degli accessori di stile fondamentali ma se scegliamo il modello sbagliato rischiamo di ottenere l'effetto opposto a quello desiderato. Va bene dunque affidarsi a quelli che sono i trend del momento, ma non bisogna mai fare l'errore di non valutare la forma del proprio viso.

Gli occhiali perfetti per ogni viso

Oggi vediamo quali sono gli occhiali più adatti a seconda della forma del viso: un elemento che bisogna sempre tenere in considerazione nella scelta del modello perché può fare una grandissima differenza a livello estetico.

Viso rotondo? Occhiali squadrati

Se avete il viso rotondo la cosa migliore da fare è scegliere degli occhiali che siano in grado di vivacizzare le forme e che quindi abbiano almeno qualche elemento squadrato. Questo non significa necessariamente che si debbano evitare le montature rotonde, che vanno molto di moda negli ultimi tempi. L'importante è che siano presenti anche degli angoli appuntiti, in modo che non risulti tutto monotono. Per allungare la forma del viso comunque conviene sempre optare per degli occhiali non troppo ampi ma piuttosto lunghi e stretti.

Viso squadrato? Occhiali morbidi e tondeggianti

Al contrario, se il vostro viso è quadrato e avete le mascelle molto pronunciate non fate l'errore di optare per una montatura troppo appuntita perché non farebbe altro che mettere ulteriormente in evidenza la spigolosità delle vostre forme. Meglio quindi scegliere degli occhiali rotondi, che in questo caso sono perfetti, o comunque morbidi e smussati in grado di rendere più armoniosi i lineamenti.

Viso ovale? Massima libertà!

Se avete il viso ovale siete in linea di massima molto fortunati, perché significa che potete osare anche con occhiali particolari e non dovete rispettare chissà quali regole precise. Naturalmente, non tutti i visi ovali sono identici quindi vale sempre la pena provare la montatura per capire se sia quella perfetta o meno. Ad ogni modo nella maggior parte dei casi coloro che hanno il viso di questa forma possono permettersi una maggiore libertà ed osare anche con montature più originali.

Le dimensioni del viso contano

Un dettaglio che spesso viene trascurato sono le dimensioni del viso, che insieme alla forma sono fondamentali e possono fare la differenza nella resa estetica di un paio di occhiali. Se infatti il vostro volto è piuttosto piccolo, indossare una montatura esageratamente grande potrebbe non essere affatto una buona idea. Lo stesso discorso vale per coloro che hanno il viso largo e optano per occhiali stretti e piccolini, che non donano per niente.