Crisi Cosmonova Trofarello, Regione:"Non risulta procedura licenziamento"

La crisi della Cosmonova, azienda di Trofarello che lavora nel ramo della profumeria e dei prodotti per l’igiene personale con 47 dipendenti a rischio licenziamento, è stata oggetto del question time che Giorgio Bertola (M5S) ha rivolto alla Giunta.

“Al momento, agli atti d’ufficio dell’assessorato al Lavoro, non risulta essere pervenuta alcuna procedura di licenziamento collettivo - ha specificato l’assessore ai rapporti con il Consiglio Roberto Rosso - Allo stesso tempo la Regione sta seguendo con particolare attenzione la situazione, tenendo contatti costanti con le organizzazioni sindacali e, quanto prima, convocheremo le parti per discutere sul tema e per supportarle per la salvaguardia dei livelli occupazionali”.

“La Giunta regionale convochi subito le parti coinvolte nella crisi Cosmonova Srl e metta in campo tutti gli strumenti disponibili per evitare il licenziamento di 47 dipendenti - ha sollecitato il consigliere Giorgio Bertola - è fondamentale intraprendere un percorso condiviso affinché la proprietà possa pagare i contributi Inps e permettere ai lavoratori di accedere alla cassa integrazione straordinaria ed alla Naspi”.

I 47 dipendenti della Cosmonova sono a rischio licenziamento per la decisione della proprietà di sospendere la produzione a causa di una pendenza con l’erario di circa tre milioni di euro, collegata a mancati pagamenti dei committenti. La proprietà, non riuscendo a recuperare quanto le spetta per il lavoro fatto, non sarebbe in grado di continuare la produzione. A partire dallo scorso 16 dicembre, i lavoratori dell’azienda sono in ferie forzate.