La sedazione cosciente: cos’è e come funziona

La sedazione cosciente è una tipologia di anestesia completamente indolore sempre più utilizzata e richiesta in campo odontoiatrico.

Sedazione cosciente: una tecnica efficace per eliminare ansia e paura

C’è chi vive l’appuntamento con il dentista con tranquillità e chi invece al sol pensiero di sedersi sulla poltrona prova ansia e paura. Quando entrambe le emozioni diventano impossibili da gestire si configura un vero e proprio disturbo, la fobia del dentista meglio conosciuta in campo medico come odontofobia. La sedazione cosciente assume per questi pazienti un ruolo fondamentale in quanto permette loro di vivere con estrema tranquillità anche gli interventi di chirurgia dentale più complessi. Le sostanze utilizzate per questa tecnica vengono somministrate sia per via endovenosa che inalatoria, debellando in quest’ultimo caso anche la fobia degli aghi piuttosto frequente. Gli effetti sono la sensazione di vuoto e leggerezza alla testa e l’insensibilità che si manifesta su tutto il corpo. Non si tratta però di un’anestesia generale. Il paziente infatti continua ad essere vigile ed è capace di respirare autonomamente. Trattandosi infine di una tecnica anestesiologica quasi del tutto priva di controindicazioni ed effetti collaterali è ottima anche per i pazienti più piccoli, gli anziani ed pazienti affetti da patologie cardiopatiche, diabete ed ipertensione.

Come funziona la sedazione cosciente?

Vi sono due tipologie di sedazione cosciente: per via inalatoria ed endovenosa. Nel primo caso la sostanza utilizzata è il protossido d’azoto che viene somministrata al paziente mediante una mascherina. Si tratta di un gas completamente innocuo che viene non viene assorbito dall’organismo e viene espulso con la semplice respirazione. Bastano pochi minuti per rilassare completamente il corpo. A seduta conclusa viene somministrato ossigeno puro per eliminare completamente l’effetto del gas. La sedazione cosciente per via endovenosa prevede la somministrazione di ansiolitici ed antidolorifici. I primi rilassano il paziente ed eliminano paura ed ansia mentre gli antidolorifici alleviano il dolore durante il trattamento. L’effetto dell’anestesia ha una durata di circa 20-40 minuti. Entrambe le tipologie di sedazione cosciente permettono al paziente di riprendere subito le proprie attività ad esclusione della guida nel caso di sedazione per via endovenosa.

Quando può essere utilizzata?

La sedazione cosciente può essere utilizzata per qualsiasi tipo di trattamento odontoiatrico: dai più semplici come le sedute di igiene dentale a quelli più complessi come l’estrazione dei denti o l’inserimento di impianti e protesi dentali. Sicuramente è preferibile ricorrere alla sedazione cosciente per via inalatoria per trattamenti più semplici e per quelli più complessi come l’estrazione di denti o l’inserimento di impianti dentali alla sedazione cosciente per via endovenosa.