Pontechianale si prepara per un grandissimo fine d'anno

Pontechianale mette gli sci ai piedi e si posiziona al cancelletto di partenza: la località turistica varaitina prepara una ricca stagione invernale, con oltre una quindicina di eventi, coordinati dalle Pro loco e con la collaborazione di tanti volontari, dei Commercianti e di un nutrito parterre di sponsor che credono nel rilancio turistico del gioiello dell’alta valle.

Dichiara il presidente della Pro loco di Ponte Marco Cayre: «Dopo gli ottimi risultati raccolti d’estate, intendiamo riportare interesse anche sul periodo freddo, caratterizzato quest’anno da un innevamento ideale. Quindi l’invito è rivolto agli appassionati di sci ma anche a chi vuole gustare la magia del nostro paese, del lago e dei borghi, nella suggestiva ambientazione invernale. Le opportunità di svago non mancano!».



Gli eventi proposti intendono coinvolgere in particolare il pubblico delle famiglie, tornate a vivere Pontechianale in tutte le stagioni. In questo filone si inseriscono la tombolata del 29 dicembre (con premi per i più fortunati e uno stagionale sorteggiato fra i tesserati Pro loco), il Capodanno con il Mago Tony e lo spettacolo disco di Dj Pog (Movin’ On), l’animazione per bambini di “Pluf” del 3 gennaio, l’atteso appuntamento dell’Epifania formato famiglia, la seconda attesa edizione di “Scivolandia”.



CASCATE DI GHIACCIO E PRESEPI

Per tutto l’inverno sono previsti percorsi per ciaspole alla scoperta delle cascate di ghiaccio, una delle attrattive più conosciute a livello internazionale di Pontechianale. In borgata Genzana i residenti organizzano il “Presepe diffuso”: personaggi a grandezza naturale, abbigliati secondo la moda alpina e occitana fanno capolino per le vie del paese durante il periodo natalizio, regalando scorci da cartolina.



NATALE E CAPODANNO

Il programma si apre la sera del 24 dicembre: messa di Natale animata da musiche e canti a Chianale.

A Capodanno, prima della magia e della musica, sia a Chianale sia a Pineta Nord (con i maestri di sci) sarà organizzata una fiaccolata luminosa sulla neve. Tony e Pog, dalle 22,30, con giochi di prestigio e un repertorio musicale regaleranno un divertente ingresso nel nuovo anno. Appuntamento in piazza.

PICCOLI SULLA NEVE

Il primo gennaio pomeriggio goloso: cioccolata calda offerta dal bar Pineta Nord ai bambini iscritti alle lezioni di Sci. Domenica 5 gennaio “La Befana viene a Ponte” porterà la contagiosa animazione del team di Zenzero, con gara di bob, laboratori, giochi, balli in compagnia della Strega Smemorina, che donerà ai piccoli una calza piena di leccornie.



SCIVOLANDIA

Sono già una decina gli equipaggi iscritti (ma le adesioni sono ancora aperte) per “Scivolandia”, l’evento più pazzo dell’arco alpino. Previste sabato 11 gennaio discese a bordo dei mezzi più originali, realizzati dai partecipanti con i materiali più impensabili (dalle bare alle vasche da bagno) con l’unico obiettivo di percorrere tutta la pista senza penalità, infiammando il pubblico con coreografie e sketch. Previsti premi alle squadre più originali (la comitiva vincitrice si porta a casa un buono carburante da 500 euro) e alle tifoserie più rumorose. A seguire la festa continua nel salone Libac. Prenotazioni: Marco, 349-6983469.



L’AGNELLO TREFFEN

Gli altri eventi in calendario sono la Festa di Sant’Antonio a Chianale con la tradizionale polentata e balli occitani (sabato 18) e l’incanto dopo la messa delle 10 (domenica 19). Dal 24 al 26 torna l’Agnello Treffen, il raduno motociclistico più partecipato delle Alpi. Sabato sera Rock History Night. A inizio febbraio a Castello la festa del ghiaccio con la Petzl Ice Academy; il 22 febbraio il carnevale alpino Li Loup de Chanal; il 23 febbraio il trofeo di Sci in memoria di Fredo Roux il 25 febbraio Polentata con gli Alpini.