Delitto Rosboch, la Cassazione conferma le condanne a Defilippi e Obert

Sono diventate definitive le condanne a Gabriele Defilippi (30 anni) e all'amico Roberto Obert (18 anni e 9 mesi) per l'omicidio di Gloria Rosboch, l'insegnante di Castellamonte uccisa nel gennaio del 2016.

La prima sezione penale della Cassazione ha respinto i loro ricorsi e confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino del 14 dicembre dello scorso anno. Gloria Rosboch era un’insegnante di 49 anni, viveva nel piccolo comune di Castellamonte, nel Canavese, da dove scomparve il 13 gennaio 2016. Venne ritrovata cadavere un mese dopo, il 19 febbraio, in una discarica abbandonata nei boschi di Rivara.

L’autopsia rilevò che era stata strangolata. Stando a quanto accertato nel processo, Defilippi – ex allievo della vittima – le aveva promesso di rifarsi una vita insieme in Francia ma in realtà, nel tempo, le aveva portato via 187mila euro di risparmi. La donna chiese i soldi indietro e alla fine nel 2015 presentò una denuncia per truffa nei confronti di Defilippi, che aveva diversi profili sui social in cui si mostrava in vari travestimenti, che poi ammise di aver uccisa la professoressa di Castellamonte.

“Quello di Gloria Rosboch è stato un omicidio barbaro, tremendo, un delitto lucido ed efferato compiuto con un’azione studiata nei minimi dettagli”, ha detto il pg Pina Casella nell’udienza di oggi davanti ai giudici di Cassazione. E i giudici le hanno dato ragione.