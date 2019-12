Ex Embraco, manifestazione dei lavoratori davanti alla Randstad in corso Vittorio Emanuele [VIDEO]

Poche ore dopo l'avvio del procedimento legale e in attesa dell'incontro di domani a Roma, al ministero, i lavoratori Ex Embraco (oggi Ventures) non arretrano di un passo nelle loro manifestazioni di protesta e dalle 10 si sono ritrovati in corso Vittorio Emanuele, sotto la sede di Randstad.

La scelta non è stata casuale, visto che l'azienda ha fatto da consulente a Ministero e Whirlpool nella scelta della proprietà subentrata nella gestione dello stabilimento di Riva di Chieri.

Nemmeno la pioggia ha spaventato i manifestanti, che hanno bloccato un lato dell'esedra che circonda il monumento di Vittorio Emanuele II.

Trombe, urla, cori. Ma anche la solidarietà di tanti passanti che si fermano, osservano, chiedono e augurano il meglio a quasi 400 persone e altrettante famiglie che ormai da anni vivono in un girone infernale.

Inoltre, oggi pomeriggio alle 15.30 i lavoratori ex Embraco si uniranno a molti altri coinvolti in altre crisi industriali per far sentire la propria voce di fronte a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale. Sì tratta del primo appuntamento della Vertenza Torino lanciata da CGIL CISL e UIL e iniziata venerdì scorso con la fiaccolata nelle strade del centro.