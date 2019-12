Edilizia sanitaria, Sarno (Pd): ''Icardi ignora l'ospedale unico della Asl TO5''

“E’ scandaloso che l’Assessore Icardi non abbia citato e affrontato, nel suo intervento in aula sul tema dell’edilizia sanitaria, la questione dell'ospedale unico in Zona Sud ASL TO5 (Moncalieri-Trofarello). Nonostante avessi denunciato con forza soltanto ieri la vergognosa vicenda di 40 Sindaci di quell’area che da due mesi attendono di incontrarlo, Icardi non si è degnato di fare alcun cenno alla costruzione dell’Ospedale Unico dell’Area Torino Sud. Del resto, poche settimane fa non si era nemmeno presentato all’inaugurazione della nuova tac dell'Ospedale di Moncalieri” afferma il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno.

“Icardi che oggi si è limitato a leggere in aula documenti tecnici – prosegue Sarno – ha, tuttavia, affermato che su temi tanto delicati come quello della salute dei cittadini non si devono fare battaglie politiche. Peccato che lui stia da mesi ignorando le vere necessità dei piemontesi. L'ospedale unico dell’ASL TO5 si deve fare, deve essere una priorità perché per la Zona-Sud e per il sistema regionale dell’edilizia sanitaria è fondamentale e perché i finanziamenti sono stati assegnati e un piano di fattibilità approvato. Auspichiamo che il silenzio sul tema non nasconda sgradite sorprese”.