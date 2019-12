FCA-PSA, Cirio: "Con accordo azienda sempre più forte e competitiva"

“Questa mattina alle 7.20 ho sentito Pietro Gorlier al telefono e mi sono state date ampie rassicurazioni. Si crea un’azienda con 400.000 dipendenti, che fattura 170 miliardi di euro, ed è un dato per cui noi abbiamo la terza azienda al mondo produttrice di auto”. Così il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commenta – a margine del Consiglio Regionale - la fusione di FCA-PSA, il gruppo francese di Peugeot-Citroen.

“Nella mia esperienza di Bruxelles -ha continuato il governatore - ho visto che bisogna unirsi per essere competitivi. Quindi il fatto che oggi FCA, con questo accordo, sia più forte e più competitiva è un dato positivo”.

Per il Presidente alla “competitività bisogna sempre anche associare il radicamento territoriale, su cui ho avuto le più ampie rassicurazioni. Il programma di investimento di 5 miliardi di euro che Fiat ha annunciato e sta realizzando in Piemonte è tutto confermato, così come gli investimenti sull’ elettrico: tutto ciò farà sì che Mirafiori diventerà sempre di più il polo delle elettrico, per quanto riguarda il settore delle auto utilitarie”.

"Proprio pochi giorni fa a Roma abbiamo siglato con FCA un protocollo su cui la Regione Piemonte investe 1.5 milioni di euro di fondi europei per nuovi progetti di ricerca per l'elettrico" ha concluso Cirio,