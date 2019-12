Marrone (FdI) e il Presidente Cirio in visita alla scuola inagibile di Cafasse

“Grazie al nuovo fondo regionale per l'edilizia scolastica d'emergenza, voluto da Fratelli d'Italia, le scuole inagibili come quella di Cafasse avranno a disposizione già dal 2020 ben 4 milioni di euro". È soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, recatosi oggi insieme al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio presso la Scuola Media Statale A. Brofferio, devastata nel 2018 dal maltempo e ad oggi non ancora agibile.

"Per l'edilizia scolastica è arrivato nella giornata di oggi un prestito da CDP, un'ottima notizia, ma che si inserisce sui piani triennali già in graduatoria, di fatto escludendo le scuole che non vi erano ancora state inserite. Nell’assestamento di bilancio 2019 della Regione Piemonte, noi Fratelli d’Italia, abbiamo dato invece priorità all’edilizia scolastica, con un emendamento da 3 milioni di euro che va ad accrescere a 4 milioni complessivi il nuovo fondo regionale 2020 costituito dal nostro assessore Elena Chiorino. Il tutto sarà confermato nel bilancio previsionale 2020, e potrà essere fin da subito utilizzato''.

''Il presidente Cirio ha garantito che il bando per l’utilizzo di questi fondi - prosegue Marrone - sarà scritto per venire incontro alle esigenze di Comuni piccoli e con pochi fondi propri come Cafasse e Cumiana, che sono costretti a far studiare i bambini nei sottoscala o nei container perché hanno interi plessi scolastici chiusi perché inagibili. Una scena indegna di un paese civile, ma che purtroppo in Piemonte fino ad oggi accadeva. Con la destra al governo della Regione però la musica sta già cambiando”.