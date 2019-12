Fabrizio De André e le sue parole protagoniste al Sociale di Pinerolo

Ci sono le donne, gli emarginati, gli oppressi, la morte. Sullo spettacolo aleggia lo spirito della libertà, quella libertà che Fabrizio De André ha cantato. “Attenti al gorilla! Omaggio a Fabrizio De André” è la proposta che l’Accademia dei Folli porterà domani sera sul palco del Teatro Sociale di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 24).

La regia è di Carlo Roncaglia, che sarà anche protagonista assieme a Enrico De Lotto, Gianni Virone, Vincenzo Novelli, Giò Dimasi e Rossella Cavagliato.

La direzione artistica di questo Live Show che si racconta “Storie di vita in musica” è di Daniele Ronco e quella generale di Mulino ad Arte.

Lo spettacolo è diviso in capitoli, che corrispondono aree tematiche, e i successi di Faber sono riproposti con arrangiamenti che cercano di rinfrescare questi capolavori, rispettandone però lo spirito originario.

Il costo del biglietto in platea è di 22 euro (ridotto 19), in galleria 20 (ridotto 17) e nel loggione 15 (ridotto 10). Per i giovani fino a 28 anni il prezzo è 10 euro. Per info e prenotazioni: 370 3259263 o info@mulinoadarte.com.