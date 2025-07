Museo Egizio, Christian Greco confermato direttore: “Continuerò il mio lavoro nel posto più bello del mondo”

“Sono contento del rinnovo ovviamente, adesso si guarda avanti” è il commento il neo rieletto direttore del Museo Egizio Christian Greco a margine dell’apertura del nuovo allestimento delle sale di Iti e Neferu e Ahmose. Il suo lavoro continua dal 2014 e ora proseguirà per altri quattro anni.

“Sono estremamente lieto di continuare il lavoro e da parte mia ci sarà sempre passione e entusiasmo di lavorare nel posto più bello del mondo. Ci sono mille sfaccettature e storie da raccontare. Stiamo andando nella direzione di un museo sempre aperto a tutti. I riallestimenti sono necessari e continui”.

La conferma della sua nomina era già arrivata nelle scorse settimane. "Era nell’aria ma come speravamo e visti gli ottimi rapporti con il Ministero della cultura, i rapporti sono eccellenti, l’orizzonte si è sgombrato dalle nubi precedenti", aggiunge la presidente della Fondazione Museo Egizio, Evelina Christillin, che per l’occasione indossa la maglia dell’Europride: "Il Museo collaborerà con quello che sarà un grande evento per Torino".