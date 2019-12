4 consigli che ti aiutano a trovare la casa dei tuoi sogni con ImpREsa Immobiliare

Cercare la casa ideale per te e la tua famiglia è un momento davvero bellissimo di cambiamento e di passaggio. Una casa di proprietà è un investimento per il futuro perciò è importante trovare il giusto partner come l’agenzia immobiliare Venezia ImpREsa Immobiliare che ti aiuta nella ricerca anche dandoti questi 4 consigli. Per trovare la tua casa ideale, prendi subito contatto con gli agenti immobiliari di www.impresaimmobiliare.com

Interpella un geometra

Chiedere il consulto di un geometra è la soluzione ideale per evitare di ficcarti in un guaio. A occhio nudo, può verificare che tutto sia a norma e risponda a criteri di abitabilità. Purtroppo, ad alcuni è successo di aver comprato casa e scoprire solo in un secondo momento che mancavano tutte le certificazioni di conformità degli impianti, cosa che non sarebbe successa consultando un geometra. Un buon geometra sa darti indicazioni preziose in merito alla particella catastale e spiegarti se ci sono diritti di passaggio, ad esempio. Non è possibile essere esperti di tutto perciò fatti dare una mano da chi se ne intende di immobili.

Non avere fretta

Purtroppo, la ricerca della casa perfetta è un processo lungo e ricco di ostacoli. In particolare all’inizio, ci vuole un po’ di tempo perché l’agente immobiliare capisca quali sono le tue preferenze e vedrai che ti arriveranno proposte sempre più mirate che soddisfano le tue esigenze. Non accontentarti della prima che vedi e cerca un immobile che soddisfi tutte le tue aspettative senza dover fare rinunce. Se sei alla ricerca della casa ideale dove trasferirti per l’ultima volta, non essere precipitoso.

Considera i pro e i contro

Ogni abitazione ha dei pro e dei contro che devi considerare con attenzione. Per decidere se la casa proposta dall’agenzia immobiliare Venezia fa al caso tuo, dividi un foglio a metà e scrivi su una colonna tutti i punti a favore e sull’altra quelli a sfavore. È un metodo che aiuta a fare chiarezza e mettere nero su bianco tutti gli aspetti importanti che concorrono alla scelta finale. Per esempio, nella colonna dei pro puoi scrivere “vicino all’ufficio” mentre nei contro “caldaia centralizzata”. Se i contro sono maggiori o comunque molto pesanti, allora meglio lasciar perdere e passare ad altro.

Valuta il costo

Potrebbe capitare anche a te di trovare una buona soluzione ma meglio sempre sentire prima la banca. Difficilmente avrai un budget illimitato ma dovrai richiedere un prestito a lungo termine, il classico mutuo. A tutti capita, prima o poi, di vedere la casa ideale che però ha un costo davvero eccessivo. Il prezzo è sempre un fattore fondamentale quando intendi acquistare un immobile e, se si tratta proprio della casa dei tuoi sogni, puoi verificare con l’aiuto dell’agenzia immobiliare Venezia se c’è un po’ di margine per contrattare sulla cifra richiesta. Se il costo non si abbassa, richiedi una valutazione professionale da un esperto in estimo per vedere se è effettivamente così o se il prezzo è esagerato.