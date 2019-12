Alpignano, il sindaco Oliva al primo confronto con il consiglio comunale di lunedì

Si terrà lunedì 23 dicembre alle ore 18 il consiglio comunale ad Alpignano per approvare il bilancio 2020-2022. E’ il primo appuntamento per il sindaco Andrea Oliva dopo il terremoto politico degli ultimi giorni. Tre assessori fuori dalla giunta e la mozione di sfiducia ricevuta da quattro suoi consiglieri, Giacomo Bosio, Marina Mallen, Gino Cipriano, Peo Barbiani e quattro dell’opposizione: Gianni Da Ronco, Leonardo Tucci, Renato Mazza, Roberto Voerzio. Ma è tutto un’incognita. A questi potrebbero aggiungersi gli altri consiglieri di maggioranza e di minoranza cosicché il sindaco potrebbe ritrovarsi senza più una maggioranza. Anche se dalle prime indiscrezioni anche i consiglieri dissidenti, per un atto di responsabilità verso i cittadini, dovrebbero essere presenti sui banchi lunedì prossimo per approvare il bilancio. Anche se all’ordine del giorno ci sono altri punti importanti come la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2020 e l’affidamento in concessione della gestione della terza sede farmaceutica di titolarità comunale. In ogni caso, se dovesse mancare il numero legale nella seduta di lunedì prossimo, è stata calendarizzata la data del 30 dicembre come seconda convocazione: in quel caso basterebbero 6 voti utili invece dei 9 (metà dei consiglieri) richiesti lunedì 23. Quindi, anche se la cautela è d’obbligo, la ratifica del bilancio non dovrebbe trovare ostacoli. Dopo di che, ma se ne parlerà nell’anno nuovo, verrà fatto un consiglio comunale dedicato per mettere ai voti la sfiducia del primo cittadino.