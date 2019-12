Iren, superato l'attacco-hacker: tutti i servizi sono tornati alla normalità

Il tempestivo intervento del Gruppo ha consentito di isolare l'attacco in seguito al quale non si è verificato alcun problema al normale funzionamento delle reti e degli impianti e sono stati garantiti sin da subito i servizi indispensabili a cittadini e clienti, le funzionalità essenziali per il servizio tecnico, i numeri verdi per le emergenze e altresì l’accessibilità agli sportelli. Il gruppo comunica peraltro che non si è verificata alcuna sottrazione né deterioramento di dati.



L'attacco aveva provocato problemi anche ad Amiat, su Torino, tanto che era stato attivato un indirizzo e-mail apposito per raccogliere segnalazioni e richieste ed era stato fornito un numero temporaneo per organizzare la raccolta dei rifiuti ingombranti.