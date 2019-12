Regala emozioni per questo Natale

Misano Word Circuit, oggi “Autodromo Misano Word Circuit Marco Simoncelli”, impossibile non conoscerla, una delle piste più entusiasmanti e incredibili di fama mondiale. Proprio qui, il palcoscenico più amato da piloti e spettatori che tutti gli anni assistono a eventi unici con grande gioia ed entusiasmo, come i mondiali di motociclismo, MotoGP, WorldSBK e persino il Campionato Europeo Truck.

Entusiasmante è la parola più consona a descrivere l’emozione di solcare questo asfalto. Non si tratta di una semplice pista, un luogo che sa davvero essere magico per coloro che non resistono al richiamo di un rombo di motore, con le sue curve, varianti e brevi rettilinei che catturano l’attenzione di tutti, soprattutto se alla guida ci sei tu.

Misano è nel cuore di tutti e anche quest’anno è aperta a chi vuole finalmente coronare il suo sogno o ancora meglio ha deciso di rendere queste feste indimenticabili per una persona speciale, far vivere un’esperienza davvero fuori dal comune alla guida di supercar straordinarie, messe a disposizione per voi. Maserati, Ferrari, Lamborghini e tante altre, modelli esclusivi tra i più prestigiosi al mondo fra cui poter scegliere, macchine da mozzare il fiato, icone dell’automobilismo internazionale si presentano in tutta la loro bellezza e potenza per portarvi ogni oltre limite. Tantissime le novità e le sorprese di quest’anno per gli appassionati di motori.

Ben 4.180 metri di puro piacere alla guida di una vera auto, forza, aggressività, velocità ed eleganza che caratterizzano queste macchine strepitose, un connubio perfetto per far conoscere l’ebrezza di essere i protagonisti su una pista vera, soprattutto se si tratta di un circuito come “l’Autodromo Misano Word Circuit Marco Simoncelli”. Luogo che ospita tantissime importanti manifestazioni e iniziative volte non solo agli appassionati di motori, ma con le sue attrattive consente di essere un vero e proprio centro di divertimenti per tutta la famiglia.

Vuoi fare un regalo di natale stupefacente? Allora non devi fare altro che prenotare un giro al circuito di Misano , un modo unico se volete stupire davvero.

Un’occasione da non perdere, approfittate di queste feste per far conoscere l’emozione di partecipare a uno degli eventi più attesi, organizzati su uno dei tracciati tra in assoluto più belli e apprezzati di tutti i tempi, unico in Italia, dove godersi un’intera giornata all’insegna del divertimento e del relax sicuramente diversa ma soprattutto elettrizzante.

Quest’anno potete fare un regalo davvero speciale, una intensa avventura che lascerà sicuramente il segno.